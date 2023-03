BALZANI: "Con la Real Sociedad sarà complicato, il derby ha un'importanza sacrale" - TREVISANI: "Forse non metterei Pellegrini titolare giovedì"

Tra Real Sociedad e derby. La Roma, dopo il ko col Sassuolo, si prepara ad affrontare la settimana che la vedrà impegnata sul fronte Europa League nel ritorno degli ottavi contro gli spagnoli e sul fronte campionato nel derby in programma domenica. "Mourinho tiene all’Europa, ma penserà anche al derby. Wijnaldum non è ancora pronto", dice Furio Focolari. Per Francesco Balzani "questo derby ha un’importanza sacrale. Contro la Real Sociedad sarà complicato".

Riccardo Trevisani, infine, parla delle condizioni di Lorenzo Pellegrini: "Forse non lo metterei titolare giovedì".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha in programma due match non facilissimi e deve impegnarsi al massimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non può permettersi più di lasciare indietro punti. Il derby sarà difficile per entrambe le squadre (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma dovrà essere brava a gestire i giocatori giovedì in vista del derby, c'è la corsa Champions (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho tiene all’Europa, ma penserà anche al derby. Wijnaldum non è ancora pronto, Matic fatica se gioca tutte queste partite, infatti contro il Sassuolo è stato uno dei peggiori (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Real Sociedad è un cliente scomodo, ma la Roma resta comunque superiore (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Siamo ancora molto lontani dal Pellegrini di un anno fa, ma sta migliorando. In casa della Real Sociedad sarà una battaglia: meglio avere il capitano all’80% al derby piuttosto che contro gli spagnoli al 60% e contro la Lazio al 65%. Forse non lo metterei titolare giovedì (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questo derby ha un’importanza sacrale. La Roma deve vincere contro la Lazio, sono molto fiducioso quando i giallorossi affrontano queste sfide. Contro la Real Sociedad sarà complicato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)