Torna Kovacs, l'arbitro della finale di Conference League: solo vittorie e zero gol subiti con lui per i giallorossi. Esordio con la Real Sociedad

Sarà István Kovács l'arbitro di Real Sociedad-Roma, match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Un nome che rende felici i tifosi giallorossi, infatti fu proprio lui a dirigere la finale di Conference League della passata stagione contro il Feyenoord, vinta per 1-0 dai capitolini. Sarà il quarto incrocio con la Roma e i precedenti sono tutti positivi: tre vittorie su tre e zero gol subiti (Braga-Roma 0-2, edizione 2020/21 di Europa League; Roma-Zorya Luhansk 4-0, edizione 2021/22 di Conference League; Roma-Feyenoord 1-0, edizione 2021/22 di Conference League).

Esordio assoluto invece per la Real Sociedad con Kovacs.

LR24