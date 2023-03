Europa League, REAL SOCIEDAD-ROMA: arbitra Kovacs

Il delicatissimo match tra Real Sociedad e Roma, valido per il ritorno degli ottavi di Europa League e in programma giovedì alle ore 21, sarà arbitrato da Istvan Kovacs, colui che diresse la finale di Conference League con il Feyenoord. Il direttore di gara, nato in Romania, sarà affiancato dagli assistenti connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Il IV Uomo sarà Horatiu Fesnic, mentre al VAR e all'AVAR ci sarà il duo tedesco Bastian Dankert e Sören Storks. Si riparte dal 2-0 dell'andata in favore della Roma grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla.

(uefa.com)

