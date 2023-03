Giudice Sportivo: due giornate di squalifica e 5mila euro di multa a Kumbulla, Matic entra in diffida

Conclusa la ventiseiesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, Marash Kumbulla è stato squalificato per due giornate (più 5mila euro di multa) "per aver, al 47', con gioco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria (Berardi, ndr)". Il difensore albanese quindi salterà il derby contro la Lazio e Roma-Sampdoria.

Squalificato per un turno anche il match analyst Giovanni Cerra "per avere, all'11' del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale".

Con il cartellino giallo ricevuto contro il Sassuolo Nemanja Matic entra in diffida, infatti ha collezionato quattro ammonizioni e alla quinta scatterà la squalifica. Stessa situazione per Gianluca Mancini.

Ottava sanzione per Roger Ibanez, sesta per Chris Smalling e seconda per Mady Camara.

(legaseria.it)

