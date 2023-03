Calciomercato Roma, Kumbulla verso l'addio a fine stagione: Torino, Bologna, Fiorentina e Lecce interessate

Marash Kumbulla è stato uno dei protagonisti in negativo della sconfitta subita dalla Roma per mano del Sassuolo. Il difensore infatti ha causato il rigore del momentaneo 1-3 e in quell'occasione ha rimediato anche il cartellino rosso per condotta violenta nei confronti di Domenico Berardi. Il suo futuro non dipende però da questo evento, infatti era già in discussione e la società non lo ha mai considerato incedibile. José Mourinho lo stima per la serietà e l’impegno in allenamento, ma non lo ritiene un perno fondamentale della rosa. Il centrale albanese ha il contratto in scadenza nel 2025 e al momento non ci sono segnali per il rinnovo. In estate sembra destinato a cambiare casacca, infatti interessa particolarmente al Torino di Ivan Juric (suo ex allenatore all'Hellas Verona). Sullo sfondo ci sono anche Bologna, Fiorentina e soprattutto Lecce, con cui la Roma ha un canale aperto per una serie di operazioni fatte o fattibili in prospettiva futura.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE