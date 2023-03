La Roma sogna Benzema e pensa a Retegui. Per Frattesi è corsa a due con la Juventus

Si ferma il campo, torna il mercato. Come accade spesso durante le soste per le nazionali, quando non ci sono partite da giocare, il focus si sposta sui rumors legati a possibili trasferimenti. E quello che coinvolge oggi la Roma ha del clamoroso, perché i giallorossi, secondo Repubblica, possono sognare Karim Benzema. Nome ben più altisonante di quello di Mateo Retegui, attaccante di proprietà del Boca Juniors ma in prestito al Tigre che ieri ha esordito con la maglia della Nazionale, seguito con interesse dai capitolini. Torna in auge, infine, anche della telenovela legata a Davide Frattesi, per il quale si profila una corsa a due estiva tra la Roma e la Juventus.

