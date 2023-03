Retegui: il volto nuovo dell'Italia scovato da Totti già 3 anni fa

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - L'Italia di Roberto Mancini è tornata in campo in occasione della prima giornata delle qualificazioni all'Europeo del 2024, ma l'esordio non è stato dei migliori, infatti gli Azzurri hanno perso 1-2 contro l'Inghilterra. Nonostante il risultato sia negativo, il ct può sorridere per la prestazione offerta da Mateo Retegui, il nuovo volto della nazionale italiana.

Mancini è alla ricerca di un centravanti per il futuro e la scelta di convocarlo si è rivelata subito vincente, dato che ha già messo a segno la sua prima rete al debutto (su assist di Lorenzo Pellegrini). Nato il 29 aprile 1999 a San Fernando (Argentina), il giovane calciatore ha potuto indossare la maglietta dell'Italia poiché è in possesso della cittadinanza italiana per discendenza, grazie al nonno materno originario di Canicattì.

Retegui, di proprietà del Boca Juniors, sta disputando una grande stagione con il Tigre e anche i numeri lo dimostrano: sono già 6 le reti realizzate in 8 partite di campionato. L'impatto nel nuovo club è stato devastante e le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza a esercitare l'opzione di riscatto (fissata a 2,5 milioni di euro) presente nell'accordo stipulato precedentemente con gli 'xeneizes'.

In questi giorni l'Italia si sta accorgendo del suo talento, ma il primo a puntare su di lui fu la leggenda della Roma Francesco Totti. Il Capitano infatti intravide in Retegui qualcosa di speciale già nel 2020 ai tempi dell'Estudiantes ("Sto trattando un talento incredibile dall’Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante. Il nome non lo dico, altrimenti me lo soffiano") e decise di diventarne l'agente tramite la sua agenzia CT10 Managment. "È un orgoglio e un'enorme gioia che una persona importante come lui si accorga di me, è qualcosa di molto bello. Sono felice che sia il mio rappresentante - disse Retegui in un'intervista a Tyc Sports -. Sapeva tutto della mia famiglia, anche che mia sorella giocava a hockey. Mi seguiva da un paio di mesi".

Totti lo propose anche alla Roma, ma la società giallorossa declinò la proposta. Rimpianto? Possibile, dato che ora anche i giallorossi sarebbero interessati al ventitreenne. Acquistarlo però non sarà affatto facile, infatti piace a Udinese, Milan, Atletico Madrid e soprattutto Inter. I rossoneri lo seguono da tempo, così come i nerazzurri, che al momento sembrano i più vicini al calciatore anche grazie alla 'carta' Facundo Colidio, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Tigre, squadra in cui gioca Retegui. Da mesi la Beneamata ha aperto un canale preferenziale con la società argentina e questo potrebbe agevolare l'operazione, che però resta molto complicata. Il suo valore è cresciuto notevolmente in questi ultimi mesi e il gol al debutto con l'Italia potrebbe averlo aumentato ulteriormente.

"C'è il sogno di giocare in Italia? Chissà, forse in futuro. Giocare in Europa o anche in Italia", ha detto Retegui nel postpartita di Italia-Inghilterra. Intanto la Roma (che non potrà contare sull'aiuto di Totti, dato che ora l'agente di Retegui è il padre) lo osserva, magari sfruttando l'assist del suo compagno di nazionale Lorenzo Pellegrini, come accaduto ieri in campo: "Mi ha fatto un grande passaggio, sono felice di aver segnato. Un gol che mi serve per prendere fiducia".