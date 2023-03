Calciomercato Roma, interesse concreto per Retegui: costa 18/20 milioni. Inter in vantaggio, ma c'è anche il Milan

La Roma è al lavoro per potenziare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, tra i profili seguiti c'è anche Mateo Retegui. La società giallorossa, così come il Milan, ha mosso dei passi concreti per il centravanti italo-argentino, ma attualmente è l'Inter a essere in vantaggio. Il ventitreenne, di proprietà del Boca Juniors, sta disputando una grande stagione in prestito al Tigre e all'interno del suo contratto è presente una clausola rescissoria da 18 milioni di euro. Qualora però fosse riscattato dal club di Victoria, questa condizione si annullerebbe, motivo per cui la cifra per acquistare Retegui potrebbe oscillare tra i 18 e i 20 milioni di euro.

(calciomercato.it)

