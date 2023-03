Qualificazioni a Euro 2024, Italia-Inghilterra: Spinazzola e Pellegrini titolari, panchina per Cristante

Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini partiranno titolari in Italia-Inghilterra, gara d'esordio della Nazionale alle Qualificazioni a Euro 2024, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Nel 4-3-3 disegnato dal commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, il numero 37 della Roma agirà da terzino sinistro, mentre il capitano giallorosso si posizionerà davanti a lui, largo sulla corsia mancina nel tridente. Soltanto panchina, invece, per Bryan Cristante.