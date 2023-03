CIARDI: "Impossibile vendere Abraham a 60 milioni, ripartirei da lui" - FERRAJOLO: "Smalling insostituibile? Non è Beckenbauer..."

Lungo le emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare della Roma anche durante la sosta per le nazionali. Augusto Ciardi si è concentrato su Tammy Abraham, in grande difficoltà in questa stagione: "Ripartirei da lui al centro dell'attacco". Luigi Ferrajolo invece parla di Chris Smalling, il quale ha il contratto in scadenza in estate: "Non è Beckenbauer, non è così insostituibile".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se ad Abraham dai una valutazione di 60 milioni, credo che sia impossibile da vendere. Io ripartirei da lui al centro dell'attacco (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se su Firmino, che ha 32 anni, ci farei un pensierino, diverso sarebbe il discorso su Benzema che ne ha 36. Quante stagioni può assicurarti ancora ad alto livello? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ho confessato serenamente che aver concesso questi giorni di riposo dopo un derby perso mi lascia qualche perplessità, mi fido solo perché a deciderlo è uno come Mourinho (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Addio di Mourinho? Mi auguro che avvenga il più tardi possibile (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non è nervosa e indisciplinata in campo, lo è solamente in panchina. Smalling non è Beckenbauer, non è così insostituibile (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è nervosa, assorbe il nervosismo che c’è intorno. I giocatori si accendono e protestano più del lecito, sono meno tranquilli. Ciò che succede a bordocampo si proietta sulla squadra (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il futuro di Dybala? La Roma deve togliere le clausole e aumentare l’ingaggio a 6 milioni. Inoltre la squadra deve rimanere competitiva, così come l’allenatore. La 'Joya' vuole giocare per la Champions (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Questo nervosismo è cresciuto, culminando nelle ultime espulsioni, perché la squadra non ha un gioco, tatticamente è cieca (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)