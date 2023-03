Frattesi, è corsa a due tra Juventus e Roma. Ma lo United lo fa seguire spesso

La Juventus si è già mossa, sia con il Sassuolo che con il giocatore. Mentre la Roma ci ha provato con insistenza la scorsa estate e, più velatamente, a gennaio, forte anche di una percentuale sulla futura rivendita che, in teoria, renderebbe comunque i giallorossi parte in causa in un eventuale trasferimento. L'oggetto del contendere, l'avrete già capito, è Davide Frattesi, per cui si prospetta un intreccio di mercato interessante nei prossimi mesi. (...) La Roma stipulò un accordo con gli emiliani per cui il 30% di una futura rivendita del giocatore sarebbe stato appannaggio dei capitolini. La cosa ha sempre fatto pensare che Frattesi, prima o poi, sarebbe tornato all'ovile. Ma, sinora, non è successo, anche per le richieste del Sassuolo in fase di negoziazione la scorsa estate: 30 milioni di euro. (...) Oggi lo scenario vede l'inserimento di una squadra in più, la Juve. Frattesi, infatti, è il primo obiettivo in mediana dei bianconeri, specialmente in caso di addio di Rabiot, di cui raccoglierebbe l'eredità come interno. I contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime settimane. La Juve ha reso nota al Sassuolo la volontà di portare a Torino l'interno da 6 gol in questa Serie A, ma non si è ancora parlato di cifre o modalità d'acquisto. Di sicuro, Frattesi vede di buon occhio la corte dei bianconeri. (...) La Roma, però , resta in ballo. E vista la stima di Tiago Pinto per il giocatore, è facile pensare che un nuovo tentativo sarà fatto. Non va, però, dimenticato che i giallorossi dovranno fare i conti anche con il fair play finanziario. Tanto che all'interno della società sta maturando la convinzione che, se Frattesi dovesse essere veramente ceduto al prezzo chiesto dal Sassuolo, incamerare circa 10 milioni di euro sarebbe la soluzione migliore. (...) Di recente, a visionare il Sassuolo c'erano emissari del Manchester United. Ecco, l'entrata in scena di big della Premier sarebbe un ulteriore colpo di scena in quella che promette di essere una delle télenovele dell'estate.

(gasport)