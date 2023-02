Zaniolo a un passo dal Galatasaray, domani può volare a Istanbul. Verso il Lecce Dybala ok, test con la Primavera per Wijnaldum

Giornata caldissima sul fronte Nicolò Zaniolo. La trattativa con il Galatasaray procede spedita e le parti sono vicinissime alla chiusura: la Roma e il calciatore attendono l'offerta definitiva, ma le sensazioni sono positive. Il numero 22 potrebbe partire già domani verso Istanbul.

Intanto i giallorossi hanno ripreso ad allenarsi in vista della gara contro il Lecce, valida per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18. Arrivano buone notizie dalla seduta odierna, infatti Wijnaldum ha giocato una partitella con la Primavera per testare le sue condizioni. Ok anche Dybala, che con l'Empoli aveva accusato una contusione lombare.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - ROMA, MOURINHO E LA SINDROME DELL'AUTOSCONFITTA

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: ACCORDO VICINO PER ZANIOLO AL GALATASARAY

DALL'INGHILTERRA: MOURINHO VUOLE IL CHELSEA, HA GIÀ PARLATO CON I PROPRIETARI DEI BLUES

AGGUATO AI TIFOSI DELLA ROMA, GUALTIERI: "VICENDA PREOCCUPANTE"

INSTAGRAM: MATIC OSSERVA IL FIGLIO A TRIGORIA ED EL SHAARAWY IMMORTALA IL MOMENTO (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: PROPOSTO ISCO

FOTO E VIDEO - TRIGORIA, RIPRESA VERSO IL LECCE: OK DYBALA. TEST CON LA PRIMAVERA PER WIJNALDUM

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24