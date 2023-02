FOTO e VIDEO - Trigoria, ripresa tra i sorrisi: ok Dybala. Test con la Primavera per Wijnaldum

Dopo la vittoria casalinga con l'Empoli, la Roma è tornata ad allenarsi tra i sorrisi oggi pomeriggio al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista del match in casa del Lecce in programma sabato: presente anche Paulo Dybala, che con l'Empoli aveva accusato una contusione lombare. Chi ha giocato con i toscani ha svolto lavoro di scarico, gli altri invece hanno effettuato un test con la Primavera, compreso Gini Wijnaldum: l'olandese, dopo la panchina con la Cremonese in Coppa Italia e l'assenza contro l'Empoli, punta la convocazione contro il Lecce. Gli scatti della seduta odierna: