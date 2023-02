MATTIOLI: "È un peccato che Zaniolo vada via" - FELICI: "Mourinho ha dato velatamente un ultimatum alla società"

Tra campo e mercato. Tiene banco in casa Roma la vicenda legata al futuro di Nicolò Zaniolo e lungo le frequenze radiofoniche si discute non solo del classe '99, ma anche di José Mourinho. "È un peccato che Zaniolo vada via, ma come la questione Karsdorp: è stata solo colpa dei due giocatori? Io non sarei così sicuro", dice Mario Mattioli. "Con la partenza di Zaniolo la Roma si indebolisce ancora di più", aggiunge Fernando Orsi.

"Quello che mi ha colpito di più è il rifermento al fatto che lui sarebbe potuto andare via a dicembre, quando dici una cosa del genere stai dando velatamente un ultimatum alla società", conclude Antonio Felici parlando del tecnico.

Per Zaniolo pensavo ad una riappacificazione per tornare a disposizione di Mourinho, ma evidentemente la separazione è l'unica strada percorribile. Sarà una perdita per la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Con la partenza di Zaniolo la Roma si indebolisce ancora di più. Era importante per la Roma proprio come Karsdorp (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È un peccato che Zaniolo vada via, ma come la questione Karsdorp: è stata solo colpa dei due giocatori? Io non sarei così sicuro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non comprendo i fischi a Celik e Pellegrini. La Roma è stata brava a rendere facile la partita con l’Empoli. Avrei firmato per vincere la Conference League nel primo anno di Mourinho e per arrivare in Champions League nel secondo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho è arrabbiato al punto giusto ma la questione centrale più che la rabbia sono le valutazioni di carattere generale che sta facendo sia sulla squadra che sulla società. Quello che mi ha colpito di più è il rifermento al fatto che lui sarebbe potuto andare via a dicembre, quando dici una cosa del genere stai dando velatamente un ultimatum alla società. Al netto di tutte queste considerazioni io prospetto due soluzioni: o la società si dà una mossa e gli fornisce il materiale necessario oppure non giocherei nemmeno un euro sulla sua permanenza nel prossimo anno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le parole di Mourinho nel post partita di sabato sono ormai quelle che ripete da tanto, lancia dei segnali che chi dovrebbe non coglie. È da dicembre che si aspetta un incontro con la società ma ad oggi ancora non c’è stato nessun dialogo tra le parti. Se anche a marzo non ci sarà, sarà dura auspicare una sua permanenza (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)