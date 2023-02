Zaniolo: prenotati volo e visite mediche con il Galatasaray. Manca solo il sì della Roma, oggi si può chiudere a 23 milioni

Volo per la Turchia e visite mediche con il Galatasaray prenotati per Nicolò Zaniolo. Lo rivela il sito specializzato nelle trattative, che spiega come manchi soltanto il sì della Roma per la chiusura dell'affare. Il club di Istanbul ha offerto 18 milioni più 4 di bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La società capitolina ne chiede 25, ma la sensazione è che oggi si possa chiudere a 23. Ieri il classe '99 ha detto sì al triennale da 3,5 milioni, anche se c’è da limare ancora qualche dettaglio sulla clausola rescissoria, che dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni. Zaniolo si è convinto dopo aver capito di non poter rientrare in gruppo nella Roma e di rischiare di perdere la Nazionale, e ha già parlato con Mauro Icardi e Dries Mertens, in Turchia dall'estate.

(calciomercato.com)

