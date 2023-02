Mourinho, dall'Inghilterra: il portoghese vuole tornare al Chelsea, ha già parlato con i nuovi proprietari dei Blues

Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista britannico Simon Phillips, il tecnico della Roma, José Mourinho, vorrebbe tornare al Chelsea e avrebbe già avuto un contatto con i nuovi proprietari dei Blues, quando questi erano ancora in trattativa per rilevare il club.

Queste le parole di Phillips, riportate da un sito inglese: “È vero, l'ho sentito mesi fa e l'ho effettivamente segnalato sul mio sito perché mi è stato detto che Mourinho si era rivolto ad alcuni dei potenziali acquirenti del Chelsea tramite Jorge Mendes, quando il club era stato messo in vendita. Ha detto loro: 'Voglio tornare. Se state pensando a un nuovo allenatore, voglio tornare per la terza volta'. Quindi Mourinho non vede l'ora di tornare al Chelsea, è vero al 100%".

(givemesport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE