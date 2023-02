Stadio Roma: approvata la delibera di pubblico interesse. Gualtieri: "Obiettivo in funzione nel 2027". Zaniolo in Turchia per visite e firma col Galatasaray

Giornata importante per la Roma in chiave stadio: oggi la Giunta capitolina, come annunciato alla stampa dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla presenza del CEO giallorosso Pietro Berardi, ha votato la delibera sul pubblico interesse del nuovo Stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. "Entro il 2023 il progetto definitivo, poi ci sarà la Conferenza dei Servizi deliberativa e l'obiettivo che la società ha espresso, cioè di avere lo stadio in funzione nel 2027, anniversario importante per la società", ha spiegato il sindaco di Roma. Il CEO Berardi, invece, ha sottolineato che "la famiglia Friedkin non cerca partner per lo stadio, vuole proseguire da sola in questo progetto al momento".

L'altra questione della giornata in casa Roma riguarda, invece, il futuro di Nicolò Zaniolo: il classe '99 è volato in Turchia, afflitta dal terremoto che l'ha colpita ieri, per effettuare le visite mediche e apporre la firma che lo legherà al Galatasaray. La Roma incasserà circa 20 milioni di euro più bonus.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

STADIO ROMA, APPROVATA LA DELIBERA DI PUBBLICO INTERESSE. GUALTIERI: "OBIETTIVO 2027". IL CEO BERARDI: "I FRIEDKIN NON CERCANO SOCI PER L'IMPIANTO" (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: ZANIOLO VOLA IN TURCHIA PER VISITE E FIRMA. ACCORDO COL GALATASARAY: 20 MILIONI PIÙ BONUS (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: I GIALLOROSSI VOGLIONO PROLUNGARE LA PERMANENZA DI WIJNALDUM FINO AL 2024

TRIGORIA: WIJNALDUM LAVORA CON LA SQUADRA (FOTO)

FOTO - POPULOUS: DAL NUOVO STADIO DEL TOTTENHAM ALLA 'CATTEDRALE'. ECCO I PROGETTI DI CHI DISEGNERÀ LA CASA DELLA ROMA

POST MATCH - L'ANGOLO RETTO DELLA ROMA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24