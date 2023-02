Calciomercato Roma: Zaniolo pronto a volare a Istanbul nel pomeriggio, il Galatasaray lo pagherà 20-22 milioni

Se tutto andrà secondo i piani riguardo i contratti e i documenti da firmare, nel pomeriggio Nicolò Zaniolo partirà alla volta di Istanbul per iniziare la sua avventura con il Galatasaray. Lo rivela l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale spiega che i turchi pagheranno una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro alla Roma. Il classe '99 firmerà un contratto quadriennale da 3.5 milioni a stagione e nell'accordo sarà presente anche una clausola rescissoria da 35 milioni.

Nicolò Zaniolo, set to fly to Istanbul on Tuesday afternoon to become new Galatasaray player if all goes to plan in the morning with the contracts & documents ?? #Gala

▫️ €35m release clause included;

▫️ €20/22m to AS Roma;

▫️ €3.5m salary/season;

▫️ Four year contract. pic.twitter.com/sKYmSGAJ0k

