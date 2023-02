INFASCELLI: "Zaniolo? Ci abbiamo perso tutti" - FELICI: "Non sono ottimista sulla permanenza di Mourinho"

Tra Zaniolo, ormai prossimo a vestire la maglia del Galatasaray, il campionato e il futuro di José Mourinho. "Quella di Zaniolo è un'operazione in cui non trovo una mossa giusta, ci abbiamo perso tutti quanti", dice Roberto Infascelli. "Non sono ottimista sulla permanenza di Mourinho, per me al 40% rimane e 60% va via", il pensiero di Antonio Felici.

Contro il Lecce non sarà affatto facile, bisognerà fare attenzione. Da tempo Zaniolo non era più un valore aggiunto, ha faticato a ritornare dopo gli infortuni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo al Galatasaray? Ora al calciatore serve fiducia. La Roma sta facendo i punti che ha nella rosa, forse qualcosina in meno. Sono le altre che stanno andando male (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In caso di addio di Mourinho sarebbe difficile andare a prendere un allenatore semi-big, per me si virerà su un tecnico di media fascia. Forse il migliore sarebbe Pochettino, ma rimarrebbe complicato. Io non credo che la Roma sia da terzo posto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Quella di Zaniolo è un'operazione in cui non trovo una mossa giusta, ci abbiamo perso tutti quanti. 35 milioni di clausola? (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non sono ottimista sulla permanenza di Mourinho, per me al 40% rimane e 60% va via. Ho l’impressione che non stiano arrivando grandi risposte dalla società (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sono anni in cui bisogna essere ambiziosi, chissà quando ricapiterà che le tre grandi del nord avranno questi problemi. Bisogna trovare il modo di essere un'unica entità alla Roma (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)