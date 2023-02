FOTO - Populous: dal nuovo stadio del Tottenham alla 'Cattedrale'. Ecco i progetti di chi disegnerà la casa della Roma

LAROMA24.IT - La notizia era già circolata già a novembre ma oggi, dalla voce del Ceo Berardi, ha ricevuto la vidimazione ufficiale: saranno gli architetti dello studio internazionale, con sedi in più parti del mondo, della Populous a curare il disegno del nuovo stadio della Roma "al quale sono direttamente coinvolti Dan e Ryan Friedkin", come aggiunto proprio dal dirigente giallorosso oggi in Campidoglio.

Negli anni di rinnovamenti degli stadi, o in generale degli impianti sportivi, la Populous ha visto accrescere notevolmente la propria considerazione. Curiosità: è la stessa agenzia, all'epoca ben meno reclamizzata, per cui lavorava Dan Meis, incaricato del disegno del progetto firmato James Pallotta.

Di recente, Populous ha vinto la gara per progettare una casa per Milan e Inter, con il progetto 'Cattedrale' (foto sotto, ndr). Anche il Genoa, per il 'Ferraris', ha richiesto la consulenza dell'agenzia che in Premier League sta lavorando alle richieste di Manchester United e West Ham.

Con una particolare attenzione al verde e alla sostenibilità delle costruzioni, Populous ha firmato la 'Coca Cola Arena' di Dubai e la 'O2 Arena' a Londra. Qui, sopratutto, l'agenzia ha legato il proprio nome al nuovo 'White Hart Lane', la dimora del Tottenham ricostruita di recente con un terreno di gioco retrattile e in grado così di ospitare partite di NFL in Europa (foto principale).

"Lo stadio deve essere un’architettura viva, che si inserisce come un catalizzatore sociale in un contesto preesistente. I codici estetici sono spesso mutuati dalla cultura del territorio, le sue funzioni tengono conto dell’anima della città che lo ospita", aveva spiegato in un'intervista Silvia Prandelli, senior principal di Populous Italia.

Tra i vari progetti, oltre 3mila in 37 anni di attività, tra i più premiati c'è la ristrutturazione della tribuna del Craven Cottage, lo stadio del Fulham (foto sotto, ndr). E adesso, tocca alla Roma. Dita incrociate obbligatorie, visti i precedenti.

LR24