Calciomercato Roma: i giallorossi vogliono prolungare la permanenza di Wijnaldum fino al 2024

Tiago Pinto è già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato e uno dei temi principali sarà sicuramente il futuro di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista di proprietà del PSG è arrivato questa estate nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il grave infortunio alla tibia non gli ha praticamente mai permesso di scendere in campo. Fino ad oggi infatti ha collezionato una presenza con la maglia giallorossa, per un totale di soli 12 minuti. Il classe '90 però sembra aver recuperato e, dopo aver svolto un test con la Primavera nella giornata di ieri, potrebbe raccogliere qualche minuto anche contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, la Roma punta molto su Wijnaldum e vorrebbe trattenerlo per un'altra stagione. Il contratto che lega il trentaduenne al PSG scade nel 2024.

