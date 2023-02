Obiettivo Salisburgo: Roma al lavoro a Trigoria, ok Spinazzola e Karsdorp. Mamma Zaniolo: "Non c’è stata correttezza dalla società"

Dopo il pareggio in casa del Lecce e il giorno di riposo concesso da José Mourinho alla squadra, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria: giovedì i giallorossi sono attesi in Austria dal Salisburgo nell'andata dei playoff di Europa League. Mourinho ritrova Spinazzola, dopo l'infortunio, e Karsdorp in gruppo.

Dalla rassegna stampa, invece, arrivano anche le parole della madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa: "Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la Roma, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c’è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società", uno stralcio delle dichiarazioni della mamma dell'ex 22 giallorosso, ceduto al Galatasaray.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - EL SHAARAWY CORRE VERSO IL RINNOVO. SONO IN STAND BY SMALLING E MATIC

LA REPUBBLICA - LA GIOIA DI WIJNALDUM E PINTO PENSA A RISCATTARLO

CORSPORT - ZANIOLO, PARLA LA MADRE: "NICOLÒ È STATO ABBANDONATO DALLA ROMA"

FOTO - TRIGORIA, PRIMA SEDUTA IN VISTA DEL SALISBURGO: SPINAZZOLA E KARSDORP IN GRUPPO

POST MATCH - QUINTA STRADA

LAROMA24.IT - ROMA, DOVE SONO I TUOI ESTERNI? SOLO DUE ASSIST DALLE CORSIE LATERALI, TRA I BOTTINI PEGGIORI IN A

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24