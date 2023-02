ORSI: "D'accordo con Mourinho, a Lecce un punto in più" - FELICI: "Le riserve della Roma non sono assolutamente all’altezza dei titolari"

A pochi giorni dal ritorno in campo europeo, nell'etere romano si analizza il pareggio di Lecce. "Anche se la Roma non gioca bene riesce a fare punti ed è ancora in corsa Champions. D'accordo con Mourinho quando dice che a Lecce è un punto in più e non due in meno", il pensiero di Nando Orsi. Antonio Felici, invece, parla della mancanza di alternative: "Il dato di fatto è che la Roma ha soltanto la squadra A, le riserve non sono assolutamente all’altezza dei titolari, se il tecnico non fa i cambi secondo me un motivo ci sarà, non possiamo pensare che sia pazzo"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

A Lecce non è mai facile per nessuno. Il punto conquistato ti permette comunque di restare in corsa per il quarto posto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Anche se la Roma non gioca bene riesce a fare punti ed è ancora in corsa Champions. D'accordo con Mourinho quando dice che a Lecce è un punto in più e non due in meno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita con il Lecce è stata durissima, c’è stata un’intensità importante. Hjulmand è un giocatore che terrei d’occhio. Dybala è il regista offensivo della Roma (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pellegrini è un giocatore forte, ma sta facendo male in questa fase. Non è aiutato nemmeno da Mourinho, perché con il Lecce andava sostituito. Abraham sarebbe dovuto restare in campo (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quello contro il Lecce è un punto meno leggero rispetto a quello che si potrebbe pensare, giocare in quel campo con quell’arbitro che non fischiava e ammoniva nessuno non era per niente semplice, secondo me la Roma ha giocato molto bene fino a quando poi i titolari sono calati e ad un certo punto i subentranti non hanno inciso per niente. Ora le prossime tre partite diventano fondamentali, non so quale turnover si possa fare visto che i cambi sono quelli che hanno perso con la Cremonese, qua c’è il rischio di dover far giocare sempre gli stessi rischiando infortuni etc. (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

La nota positiva sicuramente è il rientro di Wijnaldum anche se lo rivedremo in condizione tra un po’ di partite mentre Solbakken nonostante abbia giocato pochissimo me lo aspettavo un po’ meno legnoso. Il dato di fatto è che la Roma ha soltanto la squadra A, le riserve non sono assolutamente all’altezza dei titolari, se il tecnico non fa i cambi secondo me un motivo ci sarà, non possiamo pensare che sia pazzo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)