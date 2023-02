La gioia di Wijnaldum e Pinto pensa a riscattarlo

Se c’è un volto sorridente nella Roma è sicuramente quello di Gini Wijnaldum. Da Lecce i giallorossi sono tornati con un pareggio sanguinoso che ha rallentato la corsa Champions. Ma l’olandese difficilmente dimenticherà le emozioni della serata salentina. [...] Da adesso partono quattro mesi da vivere a cento all’ora per convincere la Roma ad esercitare il diritto di riscatto inserito nell’accordo con il PSG. Otto milioni di euro è il prezzo stabilito la scorsa estate dal club parigino. Soldi che la Roma ha deciso quasi di accantonare – dopo la cessione di Zaniolo – in attesa di capire l’evoluzione fisica dell’olandese. Se da qui a fine stagione Wijnaldum tornasse il grande campione visto tra Liverpool e Parigi, a Trigoria non avrebbero dubbi a far partire il bonifico. Altro discorso la trattativa per il contratto. Il centrocampista attualmente guadagna circa 10 milioni di euro [...] Con l’acquisto a titolo definitivo servirà un nuovo accordo a cifre decisamente più basse di quelle percepite attualmente. Tutti discorsi futuri che Tiago Pinto sta iniziando a ponderare con largo anticipo, visti i rigidi paletti del Fair Play Finanziario. [...]

(La Repubblica)