FOTO - Trigoria, ripresa in vista del Salisburgo: Spinazzola e Karsdorp in gruppo

La Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria in vista dell'andata del playoff di Europa League contro il Red Bull Salisburgo, in programma giovedì alle ore 18:45. La squadra di José Mourinho ha effettuato una seduta d'allenamento mattutina: lavoro sul campo per coloro che non hanno giocato a Lecce, oltre ai calciatori entrati soltanto per una manciata di minuti, cioè Georginio Wijnaldum, Andrea Belotti e Ola Solbakken. Si rivedono in gruppo anche Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp, che potrebbero dunque essere a disposizione per la sfida europea.