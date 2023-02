Roma, dove sono i tuoi esterni? Solo due assist dalle corsie laterali, tra i bottini peggiori in A

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Per una squadra che gioca con la difesa a 3 e con i quinti, il bottino degli esterni a disposizione di José Mourinho è decisamente troppo magro, quasi inaccettabile dopo ventidue giornate di campionato. Zalewski, El Shaarawy, Celik, Spinazzola e Karsdorp hanno totalizzato insieme soltanto 3 gol e 2 assist. Le tre reti le ha segnate il Faraone, dato viziato anche dal fatto che ha giocato diverse volte in posizione di trequartista, mentre Spinazzola e Zalewski contano un assist: troppo poco, visto che dalle corsie esterne dovrebbero arrivare rifornimenti per gli attaccanti giallorossi. Di tutte le squadre che giocano la difesa a tre (Udinese, Verona, Salernitana, Inter, Torino, Spezia, Cremonese, Bologna, Atalanta), soltanto Bologna e Udinese (che però ha trovato più gol) hanno ottenuto lo stesso numero di assist dai propri esterni, tutte le altre più dei giallorossi. Il Torino 8, il Verona 10, Atalanta e Monza 3 e 4 ma con rispettivamente 4 e 5 gol. L’Inter di Inzaghi ha mandato in gol sei volte i propri esterni, i quali hanno raggiunto anche quota 5 assist. Indietro la Lazio, che dai propri terzini nel sistema a 4 di Sarri ha trovato solo 2 assist, mentre fanno impressione i dati del Napoli: 2 gol e 10 assist dai propri difensori esterni. Meno gol e più assist per la Juventus di Allegri, con due reti e nove assistenze. La squadra che ha raccolto di più dai propri giocatori di fascia è il Verona, con un contributo totale di G+A di 17. Il dato totale della Roma, pari a 5, è largamente insufficiente e fra le squadre in lotta per un posto in Champions solo la Lazio di Sarri ha fatto peggio. In assoluto, in tutta la Serie A, solo sei squadre hanno collezionato meno G+A dagli esterni. i motivi possono essere legati a caratteristiche individuali dei giocatori o a un sistema che non è quello “predefinito” di Mourinho, ma il risultato è questo e la Roma dovrà necessariamente fare di più da questo punto di vista per mantenere un posto tra le prime quattro.

CONTRIBUTO ESTERNI G+A: Verona 17, Napoli 12, Juventus e Inter 11; Milan, Spezia, Monza e Torino 9; Salernitana 8; Udinese e Atalanta 7; Empoli 6; Roma e Cremonese 5; Fiorentina e Sassuolo 4; Bologna e Sampdoria 3; Lazio e Bologna 2.

Roma: 3 gol 2 assist

Zalewski 1 assist

El Shaarawy 3 gol

Celik 0 0

Karsdorp 0 0

Spinazzola 1 assist

Inter: 6 gol 5 assist

Dimarco 3 gol 1 assist

Dumfries 1 gol 2 assist

Darmian 1 gol 2 assist

Bellanova 0 0

Gosens 1 gol

Juventus: 2 gol 9 assist

Cuadrado 3 assist

Kostic 2 gol 5 assist

De Sciglio 0 0

Alex Sandro* (spesso centrale) 1 assist

Milan: 4 gol 5 assist

Calabria 1 gol 2 assist

Theo Hernandez 2 gol 3 assist

Dest 0 0

Florenzi 0 0

Ballo-Touré 1 gol

Lazio: 2 assist

Lazzari 0 0

Marusic 1 assist

Hysaj 1 assist

Radu 0 0

Napoli: 2 gol 10 assist

Di Lorenzo 1 gol 4 assist

Mario Rui 6 assist

Olivera 1 gol

Atalanta: 4 gol 3 assist

Maehle 2 gol 1 assist

Hateboer 1 gol 1 assist

Zappacosta 1 gol 1 assist

Monza: 5 gol 4 assist

Carlos Augusto 4 gol e 3 assist

Donati 1 gol

Carboni 0 0

Birindelli 1 assist

Empoli: 4 gol 2 assist

Parisi 2 gol

Ebuehi 1 gol 1 assist

Stojanovic 1 assist

Cacace 0 0

Udinese: 5 gol 2 assist

Udogie 3 gol 2 assist

Ehizibue 1 gol

Masina 1 gol

Fiorentina: 4 assist

Biraghi 2 assist

Dodò 1 assist

Venuti 1 assist

Ranieri 0 0

Terzic 0 0

Verona: 7 gol 10 assist

Depaoli 2 gol 2 assist

Doig 2 gol 3 assist

Lazovic 3 gol 3 assist

Faraoni 2 assist

Torino: 1 gol 8 assist

Vojvoda 4 assist

Singo 1 assist

Ola Aina 1 gol 1 assist

Lazaro 2 assist

Sassuolo: 4 assist

Rogerio 2 assist

Toljan 1 assist

Muldur

Marchizza 1 assist

Cremonese: 2 gol 3 assist

Valeri 1 gol 1 assist

Ghiglione 1 assist

Sernicola 1 gol 1 assist

Quagliata 0

Sampdoria: 1 gol 2 assist

Augello 1 gol 2 assist

Conti 0 0

Zanoli 0 0

Murru 0 0

Lecce: 2 assist

Gendrey 0 0

Gallo 1 assist

Pezzella 1 assist

Bologna: 1 gol 2 assist

Cambiaso 2 assist

Lykogiannis 1 gol

De Silvestri 0 0

Kyriakopoulos 0 0

Salernitana: 4 gol 4 assist

Mazzocchi 2 gol 2 assist

Candreva 2 gol 1 assist

Bradaric 1 assist

Sambia 0 0

Spezia: 4 gol 5 assist

Reca 1 gol 1 assist

Holm 1 gol 1 assist

Amian 1 assist

Bastoni 2 gol 2 assist

Moutinho 0 0

Ferrer 0 0