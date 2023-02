Giorno di riposo dopo il pareggio di Lecce, ma Dybala si allena a casa. Giovedì il Salisburgo, il tecnico Jaissle: "Roma squadra di livello mondiale"

Il day after di Lecce-Roma coincide con un giorno di riposo concesso ai giocatori dal tecnico José Mourinho. Gli allenamenti a Trigoria riprenderanno domani mattina alle ore 11, ma Paulo Dybala ha deciso di sfruttare la giornata libera per lavorare in palestra. L'argentino vuole farsi trovare pronto per l'andata del playoff di Europa League contro il Red Bull Salisburgo, in programma giovedì alle ore 18:45. Intanto, dall'Austria arrivano le parole dell'allenatore e del direttore sportivo dei biancorossi. "La Roma è una squadra di livello mondiale, ci spingerà al limite", dichiara il tecnico Matthias Jaissle. "I giallorossi sono al top della forma", gli fa eco il ds Christoph Freund.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

I VOTI DEGLI ALTRI - DYBALA "È IL WIFI DELLA ROMA", ABRAHAM "SEMPRE DENTRO LA PARTITA", IBANEZ "INSICURO"

CORSPORT - RESTA MOU LA GARANZIA DI QUESTA SQUADRA

CORSPORT - È QUI LA TESTA (DI JOSÉ)

EUROPA LEAGUE, FREUND (DS SALISBURGO): "ROMA SQUADRA MOLTO FORTE, È AL TOP DELLA FORMA. DAREMO TUTTO"

EUROPA LEAGUE, JAISSLE (ALL. SALISBURGO): "LA ROMA È UNA SQUADRA DI LIVELLO MONDIALE, CI SPINGERÀ AL LIMITE"

INSTAGRAM, DYBALA NO STOP ANCHE NEL GIORNO DI RIPOSO: LA JOYA SI ALLENA IN PALESTRA (FOTO E VIDEO)

LR24