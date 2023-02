Instagram, Dybala no stop anche nel giorno di riposo: la Joya si allena in palestra (FOTO)

Nonostante la ripresa degli allenamenti a Trigoria sia stata fissata per domani alle ore 11 da José Mourinho, Paulo Dybala ha deciso di non riposare durante il giorno libero concesso dal tecnico portoghese. Come testimonia una foto postata su Instagram, infatti, l'argentino si è allenato in quella che con tutta probabilità è la palestra di casa sua. Nell'immagine condivisa dalla Joya, si notano dei pesi e una fasciatura sul ginocchio sinistro. Un Dybala no stop, quindi, in vista del playoff di Europa League contro il Salisburgo, in programma giovedì alle ore 18:45.