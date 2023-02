È qui la testa (di José)

(...) Non è stata bella. La Roma ha creato molto di più: Falcone ha evitato in almeno tre occasioni la sconfitta, mentre Rui Patricio, subito il gol iniziale, si è limitato a qualche lancio, un paio dei quali sbilenchi: in effetti la squadra di Baroni, tonica e aggressiva (24 falli a 8), è quasi sempre rimbalzata contro Smalling, Ibanez e compagnia. Anche la Roma, cosi come la scena, è questa. Una squadra che - lo ripeterò fino a sfinirvi - non può fare a meno di Smalling, Pellegrini, Matic (ieri non in giornata), Dybala e Abraham, e condanna l'allenatore a effettuare la prima sostituzione all'83esimo. (...) Quello che colpisce della squadra di Mou, che ha 6 punti in più e quattro sconfitte in meno rispetto alla scorsa stagione, è la ricerca della praticità, l'essenzialità e l'applicazione con cui prova a superare i propri limiti: i principi sono giusti, perfetto lo sfruttamento delle risorse mentali e fisiche. (...) La Roma di Mourinho non è soltanto ciò che mostra, è anche e soprattutto ciò che riesce a nascondere lasciando a tifosi e critici il compito di capire.

(corsport - I. Zazzaroni)