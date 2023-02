I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "è il Wifi della Roma", Abraham "sempre dentro la partita", Ibanez "insicuro"

Frenata Champions per la Roma, che a Lecce non va oltre l'1-1. Dopo l'autogol di Ibanez, pareggio arrivato grazie al calcio di rigore di Paulo Dybala: "È il Wifi della Roma, aumenta la velocità di connessione ma solo Abraham sembra abbastanza vicino per captarne il segnale" (La Gazzetta dello Sport). Sufficiente anche la prova di Tammy Abraham: "È sempre dentro la partita, si tratta di saltare su calci da fermo o aprire spazi per i compagni. Ma in area di rigore non ha la determinazione necessaria. Il primo dei 3 tiri che Falcone gli para è un'occasione sbagliata, e pesa sul risultato" (Corriere dello Sport). Da rivedere la prestazione di Roger Ibanez: "Sfortunato nella carambola del primo gol, suo l'ultimo tocco che regala il vantaggio al Lecce. Talvolta insicuro, si prende un giallo inevitabile nel primo tempo. Meglio nel secondo tempo" (Il Tempo). In crescita Lorenzo Pellegrini: "In crescita fisica, nella prima parte fornisce una mano non indifferente alla riconquista del possesso. Paradossalmente si perde nei suoi pezzi forti, con mirino da ricalibrare fra ultimo passaggio e tiro." (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,86

Mancini 6,00

Smalling 6,00

Ibanez 5,57

Zalewski 5,43

Cristante 6,00

Matic 6,07

El Shaarawy 6,14

Pellegrini 5,71

Dybala 6,57

Abraham 6,43

Wijnaldum NG

Solbakken NG

Belotti NG

Mourinho 6,00





