Pellegrini, Mancini e Spinazzola al lavoro a Dubai, Wijnaldum si allena in palestra. Dybala: "Rapporto bellissimo con Mou". Zalewski eliminato dal Mondiale

Con la Roma in vacanza prima della ripresa degli allenamenti, i giallorossi continuano a lavorare: Pellegrini, Mancini e Spinazzola si allenano insieme a Dubai, mentre Georginio Wijnaldum prosegue il suo recupero in palestra. Nel frattempo, arrivano le dichiarazioni di Paulo Dybala in cui ammette di aver fatto "di tutto per giocare l’ultima sfida con la Roma" e di avere, inoltre, "un bellissimo rapporto" con José Mourinho. Chi, invece, ha parlato di un possibile rientro in giallorosso è Bryan Reynolds, attualmente in prestito al Westerlo: "Voglio tornare alla Roma. Hanno investito molti soldi su di me e voglio ricambiare il favore al club che mi ha cambiato la vita. E spero che anche loro mi vedano come un giocatore della Roma in futuro".

Infine, dopo Viña termina anche l'avventura di Nicola Zalewski al Mondiale: la sua Polonia è stata eliminata agli ottavi di finale della competizione dalla Francia, che si è imposta per 3-1.

Continua a sognare, invece, la Roma Femminile: con il 2-0 in casa del Milan grazie alla doppietta di Manuela Giugliano consolida il suo primato in classifica, a +6 punti dalla Juventus seconda.

