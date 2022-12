Instagram, Wijnaldum in palestra: "Una buona domenica per fare un ottimo allenamento" (FOTO)

Georginio Wijnaldum continua ad allenarsi individualmente per recuperare dall'infortunio che l'ha costretto ai box per tutta la prima parte di stagione e cercare di mettersi il prima possibile a disposizione di José Mourinho. L'olandese, infatti, ha postato sui social una foto che lo ritrae sorridente in palestra, scrivendo: "Una buona domenica per fare un ottimo allenamento. Cosa fate oggi?".

A good Sunday to have a great workout ?? What are you up to today? ? pic.twitter.com/dOVivLAHZj — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) December 4, 2022