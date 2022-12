FOTO - Pellegrini, Mancini e Spinazzola si allenano insieme a Dubai

I calciatori della Roma si trovano attualmente in vacanza prima di ritrovarsi a Trigoria per iniziare la preparazione in vista del ritiro in Portogallo, dove i giallorossi partiranno a metà dicembre. Alcuni di loro hanno deciso di partire insieme e tra questi vi sono Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, i quali si trovano con le proprie famiglie a Dubai. I tre giocatori si stanno allenando nella stessa palestra e hanno pubblicato su Instagram una foto della seduta odierna.