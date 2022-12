I giallorossi in relax prima della partenza per il Portogallo: ecco le mete scelte (FOTO)

I giocatori della Roma si godono i 12 giorni di riposo prima della partenza per il Portogallo. La squadra giallorossa, infatti, svolgerà in Algarve, dove vedremo convocato anche Wijnaldum, la preparazione in vista della sfida contro il Bologna il 4 gennaio 2023. C'è chi ha scelto mete esotiche come Pellegrini, Mancini, Cristante, e Spinazzola, e chi come Belotti è voluto tornare bambino scegliendo come location per staccare la spina Disneyland Paris.

L'attaccante, che diventerà padre per la seconda volta, si è concesso qualche giorno di vacanza insieme alla moglie Giorgia e alla figlia Vittoria scegliendo di tornare di nuovo bambino immergendosi nella magica atmosfera che regala il parco divertimenti di Parigi.

Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini sono partiti insieme, e si trovano a Dubai godendosi il sole, il mare ed un po' di relax in compagnia delle rispettive mogli e figli.

Dubai anche per Spinazzola, anche lui con la moglie ed i suoi due figli a prendere un po' di sole, e a fare qualche giro per la città

Anche Tammy Abraham è in vacanza ma mai del tutto, questa mattina si è allenato correndo sulle palafitte situate vicino al luogo da lui scelto per passare le vacanze

A scegliere il mare anche Bryan Cristante che si trova alle Maldive anche lui in compagnia della moglie e dei figli

Mady Camara invece ha preferito tornare dai suoi cari a Conakry, in Guinea proprio dove è nato per incontrare la sua famiglia e i suoi amici, tutti suoi grandi fan vestiti proprio con la maglia del numero 20 giallorosso

Ola Solbakken in compagnia di Thea, la sua fidanzata, si è concesso qualche giorno di vacanza in un resort in Messico, in attesa di aggregarsi ai compagni giallorossi a partire da gennaio 2023

Anche Ibanez ha scelto la famiglia, e con la moglie è tornato nella sua città natale per passare un po' di tempo con i suoi cari