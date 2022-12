Qatar 2022, Francia-Polonia: Zalewski nuovamente in panchina (FOTO)

Ennesima panchina per Nicola Zalewski in questo Mondiale in Qatar. Nel match contro la Francia, valido per gli ottavi di finale della competizione, il commissario tecnico Czeslaw Michniewicz ha deciso di lasciare ancora fuori il calciatore della Roma. Al suo posto infatti giocherà Przemyslaw Frankowski. Il classe 2002 ha disputato 45 minuti nella gara d'esordio contro il Messico, per poi accomodarsi in panchina sia contro l'Arabia Saudita sia contro l'Argentina.