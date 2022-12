Serie A Femminile, MILAN-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (FOTO e VIDEO)

L'undicesima giornata di Serie A Femminile vedrà scontrarsi Milan e Roma in una sfida al vertice. Le rossonere hanno avuto un percorso altalenante fino a questo momento e si trovano al quinto posto in classifica con 16 punti, mentre le giallorosse sono prima a quota 27, a +3 dalla Juventus seconda. Le ragazze di Alessandro Spugna sono in uno splendido momento di forma, infatti sono imbattute da 14 partite contando tutte le competizioni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz, Andersen; Mascarello, Grimshaw; Bergamaschi, Asllani, Thomas; Piemonte.

A disp.: Adami, Dubcova K., Carage, Vigilucci, Soffia, Fedele, Dubcova M., Babb, Guagni.

All.: Ganz.

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.

A disp.: Lind, Cinotti, Ciccotti, Glionna, Haug, Bergersen, Lazaro, Kramzar, Ohrstrom.

All.: Spugna.

Arbitro: Emmanuele - Assistenti: Trischitta - Spataro - IV Uomo: Alessandro Dallagà

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

1' - Al via il match.

PREPARTITA

13:59 - Riscaldamento in corso.

13:34 - Ecco la formazione ufficiale scelta da Spugna.

??? Here is our starting XI for today’s game at Vismara! ?#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/xMd7V5PBYY — AS Roma Women (@ASRomaWomen) December 4, 2022

13:23 - Giallorosse arrivate allo Stadio Vismara.