Twitter, Roma Femminile: 50esima panchina per Spugna in giallorosso (FOTO)

Grandissimo traguardo per Alessandro Spugna. Il tecnico della Roma Femminile infatti raggiungerà il traguardo delle 50 panchine con la squadra giallorossa con il match di oggi, in cui sfiderà il Milan. L'allenatore sta svolgendo un super lavoro, trascinando le sue ragazze al primo posto in Serie A e nella fase a gironi della Champions League. Inoltre ha portato a casa anche una Supercoppa Italiana. "Oggi sono 50 panchine in giallorosso per coach Alessandro Spugna", celebra la Roma su Twitter.





? Oggi sono 50 panchine in giallorosso per coach Alessandro Spugna ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/XRuGliDikk — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) December 4, 2022