La Roma continua ad allenarsi verso il Bologna. Legale Karsdorp: "Non ci sono gli estremi per la permanenza", Fulham sull'olandese

Questa mattina la Roma si è allenata a Trigoria in vista della sfida di campionato contro il Bologna, in programma il 4 gennaio alle ore 16:30. In campo è sceso anche Rick Karsdorp, il cui legale, Salvatore Civale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso che ha coinvolto l'olandese: "Non ci sono gli estremi per una permanenza a Roma. La società non l'ha tutelato". Sull'esterno giallorosso c'è il Fulham, ma le richieste della società capitolina, cioè un trasferimento a titolo definitivo per 12 milioni di euro, complicano la trattativa.

Un altro difensore che potrebbe lasciare la Roma, ma al termine della stagione, è Chris Smalling, che dovrà scegliere se accettare la proposta di un rinnovo biennale arrivata da Trigoria o lasciare la capitale a parametro zero. Chi è pronto a tornare, invece, è Paulo Dybala, che è partito in giornata dall'Argentina e atterrerà a Fiumicino alle ore 6.45 di domani.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - TANCREDI SU SOLBAKKEN: "È UNA PUNTA SOTTOVALUTATA. HA QUALITÀ E QUANTITÀ"

CALCIOMERCATO ROMA, FULHAM SU KARSDORP: I GIALLOROSSI VOGLIONO CEDERLO SOLO A TITOLO DEFINITIVO, RICHIESTA DI 12 MILIONI

GAZZETTA.IT - SMALLING, IL PALLONE CE L'HAI TU: RINNOVO O ADDIO A ROMA?

FOTO - TRIGORIA: CONTINUA LA PREPARAZIONE DELLA ROMA IN VISTA DELLA GARA CONTRO IL BOLOGNA

CALCIOMERCATO ROMA: IL MILAN SI INSERISCE NELLA CORSA PER FRATTESI, MA I GIALLOROSSI RESTANO IN VANTAGGIO

CALCIOMERCATO ROMA: IL TORINO SPINGE PER SHOMURODOV DOPO L'INFORTUNIO DI PELLEGRI

DYBALA IN PARTENZA PER ROMA: LA JOYA ATTERRERÀ DOMANI MATTINA A FIUMICINO (FOTO)

CIVALE (LEGALE KARSDORP): "NON CI SONO GLI ESTREMI PER UNA PERMANENZA A ROMA. LA SOCIETÀ NON L'HA TUTELATO"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24