Smalling, il pallone ce l’hai tu: rinnovo o addio a Roma?

[...] Sono giorni di riflessione per Chris Smalling che nelle prossime settimane dovrà comunicare alla Roma i suoi piani per il futuro: l'accordo che lo lega al club scade a fine stagione e la dirigenza è in attesa di conoscere le sue intenzioni. Sul contratto del difensore è presente una clausola, esercitabile esclusivamente dal giocatore, che gli consentirebbe di prolungare per un'altra stagione.

Per avvalersi della clausola Smalling dovrà prima raggiungere il 50% di presenze stagionali. Il traguardo è vicino, ma le intenzioni del difensore sono tutt’altro che chiare. Inoltre, vorrebbe giocare la prossima Champions League. Nel frattempo da Trigoria hanno offerto un’ulteriore opzione al suo entourage: il club è pronto a mettere sul piatto due anni di contratto – anziché uno – con un ingaggio leggermente inferiore a quello percepito attualmente. Una proposta secca, non sono previsti rilanci e Smalling sta ancora valutando.

[...] Nelle scorse settimane l’Inter aveva preso informazioni, ma non è da escludere neanche l’ipotesi di un ritorno in patria.

