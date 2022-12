MATTIOLI: "Alla Roma manca un regista" - AGRESTI: "Difesa a 4? Fatico a vedere difensori di spessore"

Tra calciomercato e modulo: lungo le frequenze radiofoniche si ragiona sulla Roma che riprenderà il suo cammino in campionato a gennaio. "Mourinho non ritiene che si possa andare oltre la difesa a 3. Non penso cambierà molto nel modulo", dice Roberto Pruzzo. "Passare alla difesa a 4 permetterebbe alla Roma di sfruttare le qualità dei suoi interpreti offensivi. Il mio dubbio è legato alla tenuta difensiva, fatico a vedere difensori di spessore", commenta Stefano Agresti.

Per Augusto Ciardi, post Conference "la Roma non è andata avanti di un millimetro".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Mourinho non ritiene che si possa andare oltre la difesa a 3. Non penso cambierà molto nel modulo. La Roma ora ha la necessità assoluta di battere il Bologna, è fondamentale partire bene altrimenti diventa un casino (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Spero che la Roma giochi meglio, al di là dei moduli. Con idee di gioco diverse, la Roma avrebbe i giocatori con le capacità tecniche per essere tra le prime del campionato (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma manca un regista. Senza un regista, non sa come sviluppare il potenziale dei giocatori (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho deve cambiare modulo, la Roma così com'è non segna. Se continua così arriverà settima (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Premetto sempre: grazie sempre per la Conference, ma il mondo non è finito il 25 maggio. La Roma non è andata avanti di un millimetro (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Passare alla difesa a 4 permetterebbe alla Roma di sfruttare le qualità dei suoi interpreti offensivi. Il mio dubbio è legato alla tenuta difensiva, fatico a vedere difensori di spessore. La difesa a 3 dà più stabilità alla squadra (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è il tecnico più pragmatico della Serie A, farà le sue scelte in base ai giocatori che avrà a disposizione (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)