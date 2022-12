Dybala in partenza per Roma: la Joya atterrerà domani mattina a Fiumicino (FOTO)

Paulo Dybala è in partenza per Roma dall'aeroporto di Buenos Aires. La Joya, che atterrerà a Fiumicino alle ore 6:45 di domani, è stata immortalata con le valigie in mano prima di ripartire dalla sua Argentina per fare ritorno in Italia e preparare la sfida tra la squadra di José Mourinho e il Bologna, in programma il 4 gennaio alle ore 16:30. Nelle foto scattate all'aeroporto di Ezeiza si vede il numero 21 giallorosso salutare calorosamente la sua fidanzata, Oriana Sabatini, che resterà in Sudamerica ancora per qualche giorno.

