Calciomercato Roma: il Milan si inserisce nella corsa per Frattesi, ma i giallorossi restano in vantaggio

La Roma è in forte pressing per strappare Davide Frattesi al Sassuolo ma, secondo quanto riportato dal sito sportivo, anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa. Il centrocampista dei neroverdi interessa ai rossoneri già da un anno, ma Carnevali chiese 40 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dalla coppia Maldini-Massara. La formazione di Pioli ha una lacuna a centrocampo e Frattesi rappresenta il profilo ideale per completare il reparto. Il Milan potrebbe utilizzare il tesoretto ottenuto dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per acquistare Frattesi, ma attualmente la Roma resta decisamente in vantaggio. Il 'Diavolo' farà un tentativo senza inserire contropartite tecniche, ma la trattativa, così come per i giallorossi, potrebbe andare in porto solamente con la formula del prestito oneroso (10 milioni) con obbligo di riscatto in estate.

(sportmediaset.mediaset.it)

