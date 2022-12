Domani l'RKC Waalwijk, Pellegrini in gruppo. Mercato: Portogallo in pressing su Mourinho, ipotesi Frattesi già a gennaio

Penultimo giorno di ritiro in Portogallo per la Roma, che nella giornata di domani disputerà l'ultima delle tre amichevoli (contro l'RKC Waalwijk) in terra lusitana prima di ripartire verso la Capitale. Lorenzo Pellegrini ha pienamente recuperato dall'infortunio e infatti ha svolto tutta la sessione di allenamento con il resto del gruppo. Lavoro individuale invece per Chris Smalling, ancora non al meglio dopo il colpo ricevuto alla caviglia nel match contro il Casa Pia.

Questione calciomercato: continua il pressing di Tiago Pinto per Davide Frattesi e l'affare potrebbe andare in porto anche a gennaio. Il Sassuolo sarebbe disposto a venderlo e inoltre è interessato a Edoardo Bove. Intanto il Portogallo insiste per José Mourinho e l'ipotesi del doppio incarico resta ancora viva, ma servirebbe l'autorizzazione della società capitolina.

