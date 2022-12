FOCOLARI: "Frattesi è quello che manca al centrocampo della Roma" - CIARDI: "Il club e Mourinho si riaggiorneranno a breve"

Capitolo Frattesi e non solo: lungo le frequenze radiofoniche si analizzano le necessità della Roma sul mercato concentrando l'attenzione sul centrocampista del Sassuolo. "Frattesi è quello che manca al centrocampo della Roma", dice Furio Focolari. "La Roma dovrebbe prenderlo per fargli fare il titolare e non il sostituto di Wijnadum", aggiunge Tony Damascelli.

"La Roma e Mourinho si riaggiorneranno a breve per fare il punto della situazione", conclude Augusto Ciardi.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Frattesi lo prenderei fin da subito, il calciatore vuole la Roma e anche lui dovrà premere per sbloccare la situazione. A centrocampo la Roma ha bisogno di una svolta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Frattesi è quello che manca al centrocampo della Roma. L'acquisto di Matic è stato sbagliato, è troppo statico e non dà alla squadra quello che gli servirebbe. Con Wijnaldum e Frattesi la Roma potrebbe fare il salto di qualità (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Frattesi può essere un valore aggiunto, la Roma dovrebbe prenderlo per fargli fare il titolare e non il sostituto di Wijnadum (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma e Mourinho si riaggiorneranno a breve per fare il punto della situazione. La novità dell’allenatore potrebbe essere questa: con questi giocatori di più non si può fare, cosa facciamo? O meglio, cosa possiamo fare? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi sembra troppo facile dire che i giocatori non camminano, la Roma vince la Conference League perché dopo l'eliminazione del Tottenham era la favorita e con Mourinho, anche in mezzo alla tempesta, ci arrivi. I Friekdin hanno fatto una squadra da 4° posto, ad oggi non ci sei per colpa di alcuni rendimenti come quelli di Abraham e Pellegrini ma anche perché l'allenatore invece di dare un di più ha dato qualcosa in meno (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)