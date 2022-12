DA ALBUFEIRA MDR - La Roma continua a lavorare nel ritiro in Portogallo per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato, che la vedrà sfidare il Bologna mercoledì 4 gennaio alle 16.30. La squadra è scesa in campo alle 11 per una seduta mattutina alla quale non prendono parte i 4 giallorossi alle prese col recupero dai rispettivi infortuni.

Per Wijnaldum, Belotti, Darboe e Tahirovic è prevista una seduta pomeridiana con lavoro differenziato sul campo.