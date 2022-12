Come fa sapere il sito dedicato al calciomercato, il Sassuolo è pronto a sedersi, di nuovo, al tavolo delle trattative con la Roma già a gennaio per Frattesi. A lungo seguito in estate, l'affare sfumò per le richieste, ritenute eccessive, dei neroverdi. Ora il Sassuolo ha individuato in Edoardo Bove l'obiettivo per il prossimo mercato e il discorso potrebbe intavolarsi a prescindere da Frattesi. Altrimenti, i giallorossi potrebbero opzionarlo in vista del mercato estivo.

(tmw.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE