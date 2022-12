Calciomercato Roma: Smalling proposto all'Inter. Occhi su Mazzocchi e Depay. Lavoro e corsa in palestra per Wijnaldum

Giornata importante dal punto di vista del mercato per la Roma, sia in entrata che in uscita. Chris Smalling è stato infatti proposto all'Inter dai suoi agenti, poiché il rinnovo del contratto con i giallorossi non è ancora arrivato. Il gm Tiago Pinto ha invece messo gli occhi su Pasquale Mazzocchi per sostituire Rick Karsdorp, ma la Salernitana chiede 10 milioni. Due sono quelli che il Barcellona vuole per cedere Memphis Depay, per il quale si è parlato di un interessamento della Roma già a gennaio. Intanto Gini Wijnaldum continua a lavorare per essere lui il primo acquisto invernale della squadra di José Mourinho.

