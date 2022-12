BALZANI: "La Roma non spenderà soldi in questo mercato" - PALOMBELLA: "Mazzocchi sarebbe un bel nome"

Il calciomercato scatena le discussioni lungo le frequenze radiofoniche con la sessione invernale che si avvicina. "Penso che la Roma non spenderà soldi in questo mercato, le operazioni saranno fatte in prestito o al massimo anticipando l'arrivo di giocatori in scadenza a giugno prossimo. Per giugno risale Vicario", dice Francesco Balzani. "La Roma non può fare grandi investimenti: sul terzino bisognerà un po’ arrangiarsi. Mazzocchi sarebbe un bel nome, ma non so se puoi permettertelo a gennaio", aggiunge Max Palombella.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Credo che, prima o poi, Gattuso possa venire ad allenare la Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che la Roma non spenderà soldi in questo mercato, le operazioni saranno fatte in prestito o al massimo anticipando l'arrivo di giocatori in scadenza a giugno prossimo. Per giugno risale Vicario, visto che il club si è reso conto di dover prendere un portiere da alternare a Rui Patricio nella prossima stagione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mazzocchi sarebbe un ottimo acquisto, ma devi pagarlo. Odriozola e Bereszynski non mi piacciono particolarmente, ma per 6 mesi possono darti una mano. Il mercato della Roma dipenderà quasi totalmente da eventuali uscite (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)

Se Kluivert si chiamasse 'Frattampina', neanche in Serie C giocherebbe...se la Roma deve fare mercato con lui, siamo rovinati (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma non può fare grandi investimenti: sul terzino bisognerà un po’ arrangiarsi. Mazzocchi sarebbe un bel nome, ma non so se puoi permettertelo a gennaio. Spero si riesca a vendere definitivamente Kluivert già nel mercato invernale, sarebbe oro per le casse della Roma e potrebbe permetterti di fare qualche investimento. Non credo ci sia la forza economica per prendere un centrocampista a gennaio (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Non vedo grandi differenze qualitative fra Bereszynski e Odriozola. La vicenda Karsdorp non sarebbe dovuta mai accadere, ora ti ritrovi a dover prendere un terzino destro di livello medio o medio-basso, non ne avevi bisogno (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)