Calciomercato Roma: il Barcellona chiede circa 2 milioni per Depay

È di questa mattina l'indiscrezione di mercato secondo cui la Roma sarebbe interessata a prendere in prestito fino a fine stagione Memphis Depay, attaccante del Barcellona ora in Qatar con la nazionale olandese, con la quale si giocherà il quarto di finale contro l'Argentina di Paulo Dybala. Secondo quanto raccolto dal sito specializzato, però, il club blaugrana vorrebbe ricavare qualcosa dalla cessione dell'ex Lione. La richiesta si aggira sui 2 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ingaggio, invece, le richieste dell'entourage dell'olandese non sono basse.

(calciomercato.it)

