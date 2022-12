Amichevoli in Portogallo: la Roma affronterà Cadice, Casa Pia e RKC Waalwijk

IL TEMPO (A. AUSTINI) - La ripresa degli allenamenti è fissata per il 12 a Trigoria, tre giorni dopo la partenza per l’Algarve. Prende corpo il programma del ritiro portoghese, che vedrà i giallorossi allenarsi di nuovo nel centro sportivo di Albufeira dove sono state organizzate tre amichevoli. La prima il 16 alle ore 19 contro gli spagnoli del Cadice, poi sfida ai portoghesi del Casa Pia lunedì 19 sempre alle 19, chiusura il 22 pomeriggio alle 15 contro gli olandesi del RKC Waalwijk. Le tre partite dovrebbero essere trasmesse da Dazn, come già accaduto per le gare giocate in Giappone.